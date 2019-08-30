دولي

"كاتمة أسرار" ترامب تستقيل بعد اتهامها بتسريب معلومات عن العائلة

"كاتمة أسرار" ترامب تستقيل بعد اتهامها بتسريب معلومات عن العائلة
مادلين ويسترهاوت مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مادلين ويسترهاوت مساعدة الرئيس الأمريكي الشخصية، قد استقالت بعد اتهامها بمشاركة تفاصيل عن عائلة ترامب وشؤون البيت الأبيض الداخلية مع وسائل الإعلام.

وحسب الصحيفة، فإن ويسترهاوت المساعدة المخضرمة في إدارة دونالد ترامب، تحدثت عن أمور عائلة الرئيس خلال دردشة غير رسمية مع الصحفيين في حفل عشاء بالقرب من بيدمينستر في نيوجيرسي، وقد تم إبلاغ ترامب بـ"خيانة" ويسترهاوت يوم أمس الخميس.

وعلى الرغم من أن ويسترهاوت (28 عاما) ليست في نظر الرأي العام كالمستشارين كيليان كونواي أو رودي جولياني، المحامين الشرسين عن ترامب، إلا أنها تعتبر "أذن الرئيس" التي يسمع بها، وكاتمة أسراره.

وحسب "نيويورك تايمز"، فإن ترامب وصف ويسترهاوت خلال محادثاته مع المؤلف بوب وودوارد في سبتمبر الماضي بأنها "القناة السرية بينه وبين العالم الخارجي"، وقال: "مادلين هي المفتاح. إنها السر، لأنها الشخص المناسب".

وبدأت مادلين كعاملة استقبال في برج ترامب، الذي اكتظ بالزوار رفيعي المستوى بعد فوزه في انتخابات عام 2016، ثم عملت مساعدة لرئيس أركان اللجنة الوطنية الجمهورية (RNC) كاتي والش، وفي يناير 2017 تم تعيينها مساعدة شخصية ومساعدة تنفيذية للرئيس ترامب، وتمت ترقيتها إلى مديرة عمليات المكتب البيضاوي في فبراير من هذا العام.

أخبار ذات صلة

ترامب يفتح دفاتر &#34;أباطرة الصين&#34;

ترامب يفتح دفاتر "أباطرة الصين"

&#34;ترامب&#34; يرفض التحدث مع &#34;نتنياهو&#34; عن مخاوف إسرائيل بشأن الحوار مع إيران

"ترامب" يرفض التحدث مع "نتنياهو" عن مخاوف إسرائيل بشأن الحوار مع إيران

محادثات بين وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول إيران

محادثات بين وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول إيران

بريطانيا: قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة نقطة فاصلة في جهود الانفصال

بريطانيا: قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة نقطة فاصلة في جهود الانفصال

إستطلاع يظهر تقدم &#34;غانتس&#34; على &#34;نتنياهو&#34;

إستطلاع يظهر تقدم "غانتس" على "نتنياهو"

بريطانيا تدعو إلى دعم واسع لمواجهة المخاطر على الشحن البحري في الخليج

بريطانيا تدعو إلى دعم واسع لمواجهة المخاطر على الشحن البحري في الخليج

وزير خارجية تركيا: الناقلة الإيرانية أدريان داريا تتجه للبنان وليس تركيا

وزير خارجية تركيا: الناقلة الإيرانية أدريان داريا تتجه للبنان وليس تركيا

شاهد: هل تعمد ترامب &#34;إهانة&#34; زوجته بهذه الحركة الغريبة؟

شاهد: هل تعمد ترامب "إهانة" زوجته بهذه الحركة الغريبة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

جيمس بوند الفلسطيني

جيمس بوند الفلسطيني

شؤون فلسطينية

مجدلاني: قرار هندوراس اعتداء على حق شعبنا في عاصمة دولته القدس

مجدلاني: قرار هندوراس اعتداء على حق شعبنا في عاصمة دولته القدس

الاحتلال يغلق مدخل بيت أمر ببوابة حديدية

الاحتلال يغلق مدخل بيت أمر ببوابة حديدية

مئات المستوطنين يقتحمون &#34;عين بوبين&#34; غرب رام الله

مئات المستوطنين يقتحمون "عين بوبين" غرب رام الله

مئات المستوطنين يقتحمون عين بوبين غرب رام الله

مئات المستوطنين يقتحمون عين بوبين غرب رام الله

مصرع مواطن 69 عاماُ بحادث انقلاب جرار زراعي بنابلس

مصرع مواطن 69 عاماُ بحادث انقلاب جرار زراعي بنابلس

غزة تستعد لجمعة &#34;الوفاء للشهداء&#34;

غزة تستعد لجمعة "الوفاء للشهداء"

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم فتاة

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم فتاة

منوعات

باتصال واحد أقنعته نادين نجيم... قصي خولي وافق على ثنائية جديدة

باتصال واحد أقنعته نادين نجيم... قصي خولي وافق على ثنائية جديدة

ماذا يفعل طفلا تيم حسن مع ناصيف زيتون؟

ماذا يفعل طفلا تيم حسن مع ناصيف زيتون؟

بعد قرار إيقافها لمدة عام.. ريهام سعيد: ذبحوني

بعد قرار إيقافها لمدة عام.. ريهام سعيد: ذبحوني

ملحم زين يعلّق على إعتزال إليسا: الساحة &#34;رح تفضى للطراطير&#34;

ملحم زين يعلّق على إعتزال إليسا: الساحة "رح تفضى للطراطير"

ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها بطريقة غريبة

ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها بطريقة غريبة

عائلة شيري عادل تساندها بعد طلاقها من الداعية معز مسعود

عائلة شيري عادل تساندها بعد طلاقها من الداعية معز مسعود

بدرية أحمد تكشف ماحدث لها بسبب التجميل ورد فعل مفاجئ من الجمهور

بدرية أحمد تكشف ماحدث لها بسبب التجميل ورد فعل مفاجئ من الجمهور

&#34;إليسا&#34; تتسبب بأزمة بين وزير الثقافة التونسي ومدير مهرجان قرطاج

"إليسا" تتسبب بأزمة بين وزير الثقافة التونسي ومدير مهرجان قرطاج

شاهدوا.. حفيدتا هيفاء وهبي في صور جديدة

شاهدوا.. حفيدتا هيفاء وهبي في صور جديدة

7 معلومات عن كريستيان بيسري.. لديها طفلين وتعرضت لموقف محرج على الهواء

7 معلومات عن كريستيان بيسري.. لديها طفلين وتعرضت لموقف محرج على الهواء

عربي

إجراءات جديدة للجيش الإسرائيلي على حدود لبنان

إجراءات جديدة للجيش الإسرائيلي على حدود لبنان

تعليقا على نبأ &#34;الناقلة الإيرانية&#34;.. لبنان يقول إنه لا يشتري النفط الخام

تعليقا على نبأ "الناقلة الإيرانية".. لبنان يقول إنه لا يشتري النفط الخام

جيش الاحتلال يُطلق القنابل الضوئية فوق بلدة شبعا اللبنانية

جيش الاحتلال يُطلق القنابل الضوئية فوق بلدة شبعا اللبنانية

انتشال 219 طالب لجوء قبالة إسبانيا

انتشال 219 طالب لجوء قبالة إسبانيا