اشتية: وحدنا الرواتب بالضفة وغزة ومستعد لزيارة القطاع وفق اتفاق 2017

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أنه جرى توحيد رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية، لافتاً إلى أن ذلك لأول مرة منذ ثلاث سنوات.





وقال اشتية، خلال رعايته حفل التخرج الأول بجامعة الإسراء في غزة: "لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وحدنا رواتب غزة والضفة، وبالتالي أصبحت تُدفع بشكل متوازي في كل الأراضي الفلسطينية".



وأوضح اشتية، أن الحكومة الفلسطينية أقرت عشرات المشاريع لرفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة، سواء نشاطات اقتصادية أو مناطق صناعية أو تعليم أو صحة وغيرها.وتابع: "سنبقى أوفياء لأهلنا في غزة، منوهاً إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء جامعة مختصة في التعليم المهني يكون لها فرعا في غزة.وأشار اشتية إلى أن بنك التنمية الفلسطيني الذي تعمل الحكومة على انشائه سيمول مشاريع شبابية في مختلف أنحاء فلسطين، مستطرداً: "الفلسطيني علم العالم وأثبت بجدارة أنه مبدع ومقاوم".ولفت إلى أنه رغم كل المعيقات، سنبقى ملتزمين تجاه أهلنا في القطاع، مجدداً استعداده للحضور على غزة؛ لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة على أرضية الاتفاقيات التي تم توقيعها في 12 تشرين أول/أكتوبر 2017.وتابع: "رغم الألم والمعاناة التي نعيشها في هذه الظروف الصعبة، إلا أننا نستبشر خيرا في المستقبل، وحتما سيكون مستقبلنا أفضل والمستقبل لنا".