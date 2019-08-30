إجراءات جديدة للجيش الإسرائيلي على حدود لبنان

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رام الله - دنيا الوطن

قرر الجيش الاسرائيلي، إلغاء الإجازات في بعض الوحدات القتالية في الجبهتين اللبنانية والسورية؛ وذلك في ظل التوتر الأمني على الحدود الشمالية، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة.



وقال الجيش الاسرائيلي في بيان له إن "القوات في العديد من الألوية القتالية المتمركزة على الحدود الشمالية سوف تظل في مواقعها حتى إشعار آخر" .



وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وحزب الله، بعد اعلان الحزب عن سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين كانت احداهما تحمل متفجرات في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الاحد الماضي.