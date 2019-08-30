دولي

بريطانيا: قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة نقطة فاصلة في جهود الانفصال

بريطانيا: قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة نقطة فاصلة في جهود الانفصال
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ذكر وزير النقل البريطاني جرانت شابس، يوم الجمعة، أن قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر تشرين الأول ستمثل منعطفا كبيرا في خروج البلاد من التكتل إذ تأمل لندن في التوصل لمقترحات جديدة يمكن طرحها على البرلمان لمناقشته.

وقال شابس لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "الشيء الكبير الذي يمكن أن يحدث سيكون في القمة القادمة للاتحاد وهذا لن يكون قبل منتصف أكتوبر على أي حال، وهو التوقيت الذي يمكن أن يحدث فيه شيء جديد يطرح للنقاش"، بحسب (رويترز). 

وذكر الوزير اجتماع المجلس الأوروبي مرتين خلال المقابلة. 

وأضاف أنه سيكون أمام البرلمان متسع من الوقت لبحث "أي شيء جديد يظهر كما أتمنى خلال الجهود المكثفة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيونا للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض".

ومضى قائلا "ربما كان هناك بصيص من الأمل" من قادة الاتحاد الأوروبي عندما اجتمعوا برئيس الوزراء بوريس جونسون و"سنكون مستعدين في كلتا الحالتين".

أخبار ذات صلة

إستطلاح يظهر تقدم &#34;غانتس&#34; على &#34;نتنياهو&#34;

إستطلاح يظهر تقدم "غانتس" على "نتنياهو"

بريطانيا تدعو إلى دعم واسع لمواجهة المخاطر على الشحن البحري في الخليج

بريطانيا تدعو إلى دعم واسع لمواجهة المخاطر على الشحن البحري في الخليج

وزير خارجية تركيا: الناقلة الإيرانية أدريان داريا تتجه للبنان وليس تركيا

وزير خارجية تركيا: الناقلة الإيرانية أدريان داريا تتجه للبنان وليس تركيا

شاهد: هل تعمد ترامب &#34;إهانة&#34; زوجته بهذه الحركة الغريبة؟

شاهد: هل تعمد ترامب "إهانة" زوجته بهذه الحركة الغريبة؟

إسرائيل تمنع الطيران فوق الحدود مع لبنان.. لهذا السبب

إسرائيل تمنع الطيران فوق الحدود مع لبنان.. لهذا السبب

ترامب: سنبقي على 8600 عسكري بأفغانستان بعد التوصل لاتفاق مع طالبان

ترامب: سنبقي على 8600 عسكري بأفغانستان بعد التوصل لاتفاق مع طالبان

الجيش الإسرائيلي: أحبطنا محاولات نقل صواريخ دقيقة من إيران لحزب الله

الجيش الإسرائيلي: أحبطنا محاولات نقل صواريخ دقيقة من إيران لحزب الله

لسبب غريب.. وزير إسرائيلي سابق يحلق شنبه لأول مرة منذ 47 عاماً

لسبب غريب.. وزير إسرائيلي سابق يحلق شنبه لأول مرة منذ 47 عاماً

التعليقات

الدنيا حكايات

جيمس بوند الفلسطيني

جيمس بوند الفلسطيني

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن 69 عاماُ بحادث انقلاب جرار زراعي بنابلس

مصرع مواطن 69 عاماُ بحادث انقلاب جرار زراعي بنابلس

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم فتاة

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم فتاة

اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في (مخيم جنين)

اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في (مخيم جنين)

الاحتلال يقتحم واد برقين غرب جنين

الاحتلال يقتحم واد برقين غرب جنين

الرجوب: انطلاق الموسم الكروي في موعده على الرغم من الأزمة المالية

الرجوب: انطلاق الموسم الكروي في موعده على الرغم من الأزمة المالية

المفوض العام لوكالة (أونروا): خدمات الوكالة التعليمية تجاه اللاجئين بسلوان مستمرة

المفوض العام لوكالة (أونروا): خدمات الوكالة التعليمية تجاه اللاجئين بسلوان مستمرة

عريقات: فوز المتحف الفلسطيني هو فوز لفلسطين وأصالتها وإرثها وحضارتها

عريقات: فوز المتحف الفلسطيني هو فوز لفلسطين وأصالتها وإرثها وحضارتها

المتحف الفلسطيني يفوز بجائزة الآغا خان للعمارة 2019

المتحف الفلسطيني يفوز بجائزة الآغا خان للعمارة 2019

منوعات

بدرية أحمد تكشف ماحدث لها بسبب التجميل ورد فعل مفاجئ من الجمهور

بدرية أحمد تكشف ماحدث لها بسبب التجميل ورد فعل مفاجئ من الجمهور

&#34;إليسا&#34; تتسبب بأزمة بين وزير الثقافة التونسي ومدير مهرجان قرطاج

"إليسا" تتسبب بأزمة بين وزير الثقافة التونسي ومدير مهرجان قرطاج

شاهدوا.. حفيدتا هيفاء وهبي في صور جديدة

شاهدوا.. حفيدتا هيفاء وهبي في صور جديدة

7 معلومات عن كريستيان بيسري.. لديها طفلين وتعرضت لموقف محرج على الهواء

7 معلومات عن كريستيان بيسري.. لديها طفلين وتعرضت لموقف محرج على الهواء

كيم كاردشيان على غلاف مجلة عربية.. شاهد جلسة التصوير التي خضعت لها

كيم كاردشيان على غلاف مجلة عربية.. شاهد جلسة التصوير التي خضعت لها

هند البلوشي مع عمرو دياب و&#34;زوجته&#34; دينا الشربيني

هند البلوشي مع عمرو دياب و"زوجته" دينا الشربيني

شاهدوا الإعلان الدعائي النهائي لـ &#34;الجوكر&#34;

شاهدوا الإعلان الدعائي النهائي لـ "الجوكر"

أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته داخل &#34;الكوافير&#34; بهدية غريبة

أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته داخل "الكوافير" بهدية غريبة

لطيفة تتهم فنانة بمحاولة التجسس عليها: &#34;خليكي في حالك&#34;

لطيفة تتهم فنانة بمحاولة التجسس عليها: "خليكي في حالك"

مُعجب يتحرش بالتونسية درة.. فقصفت جبهته

مُعجب يتحرش بالتونسية درة.. فقصفت جبهته

عربي

إجراءات جديدة للجيش الإسرائيلي على حدود لبنان

إجراءات جديدة للجيش الإسرائيلي على حدود لبنان

تعليقا على نبأ &#34;الناقلة الإيرانية&#34;.. لبنان يقول إنه لا يشتري النفط الخام

تعليقا على نبأ "الناقلة الإيرانية".. لبنان يقول إنه لا يشتري النفط الخام

جيش الاحتلال يُطلق القنابل الضوئية فوق بلدة شبعا اللبنانية

جيش الاحتلال يُطلق القنابل الضوئية فوق بلدة شبعا اللبنانية

انتشال 219 طالب لجوء قبالة إسبانيا

انتشال 219 طالب لجوء قبالة إسبانيا