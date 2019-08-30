دولي

إستطلاح يظهر تقدم "غانتس" على "نتنياهو"

إستطلاح يظهر تقدم "غانتس" على "نتنياهو"
رام الله - دنيا الوطن
أظهر استطلاع للرأي لصحيفة (إسرائيل اليوم)، نشر صباح الجمعة، تقدم حزب (كاحول لافان) على حزب (الليكود) للمرة الأولى في الاستطلاعات، كما أظهر أن معسكر اليمين يحصل على 55 مقعدا، بدون (يسرائيل بيتينو).

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد (مأغار موحوت)، قبل الإعلان عن انسحاب (زيهوت) برئاسة موشيه فيغلين من الانتخابات، فإن (كاحال لافان) يحصل على 32 مقعدا، مقابل 30 مقعدا لـ(الليكود)، بينما يحصل كل من (يسرائيل بيتينو) والقائمة المشتركة على 11 مقعدا لكل منهما.

ويحصل (يمينا) على 10 مقاعد، مقابل 8 مقاعد لـ(شاس)، و7 مقاعد لـ(يهدوت هتوراه)، و6 مقاعد لـ(المعسكر الديمقراطي)، و 5 مقاعد لحزب (العمل - غيشر).

وردا على سؤال عن الأنسب لرئاسة الحكومة، أجاب 40% من المستطلعين بأن بنيامين نتنياهو هو الأنسب، بينما حصل بيني غانتس على 24%، وأييلت شاكيد 6%، ويائير لبيد 4%، وإيهود باراك 4%، وأفيغدور ليبرمان 4%، وعمير بيرتس 2%، وأجاب 16% بإجابات أخرى.

كما سئل المستطلعون عن الأنسب لإشغال منصب وزير الأمن، وكانت النتائج كالتالي: غابي أشكنازي 24%، نفتالي بينيت14%، بيني غانتس 13%، أفيغدور ليبرمان 13%، إيهود باراك 8%، عمير بيرتس 2%، وأجاب 26% بإجابات أخرى.

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