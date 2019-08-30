وزير خارجية تركيا: الناقلة الإيرانية أدريان داريا تتجه للبنان وليس تركيا

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، إن ثالناقلة الإيرانية أدريان داريا (جريس 1 سابقا) الموجودة حاليا في المياه الواقعة جنوبي تركيا تتجه إلى لبنان.



وكان موقع (مارين ترافيك) لتتبع حركة السفن قد أظهر في وقت سابق من يوم الجمعة أن الناقلة التي هي محور مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران غيرت مسارها مرة أخرى وتتجه إلى ميناء الإسكندرونة في جنوب شرق تركيا.