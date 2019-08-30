مصرع مواطن 69 عاماُ بحادث انقلاب جرار زراعي بنابلس

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رام الله - دنيا الوطن

لقي المواطن (أحمد طاهر محمد حمدان رواجبة)، 69 عاماً، من سكان عصيرة الشمالية مصرعه، صباح اليوم الجمعة، بحادث سير انقلاب ذاتي لجرار زراعي شمال نابلس.



وأفاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث بإسم الشرطة بأن الحادث وقع بين بلدتي ياصيد وسيريس شمالي نابلس وعلى الفور تحرك مركز شرطة عصيرة الشمالية لمكان الحادث والدفاع المدني والاسعاف و خبير الحوادث ونُقل المواطن لمستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس وبعد لحظات من وصوله اعلن الأطباء عن وفاته.



وأضاف أن الشرطة فتحت تحقيقاً للوقوف على تفاصيل الحادث وملابساته.