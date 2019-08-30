الاحتلال يعلن استئناف إدخال الوقود لقطاع غزة





رام الله - دنيا الوطنكشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن إدخال وقود لمحطة الكهرباء غزة، عبر "كرم أبو سالم" صباح اليوم.ونشر موقع (والا) الإسرائيلي: 6 شاحنات وقود بتمويل قطري دخلت إلى محطة كهرباء غزة عبر معبر كيرم شالوم صباح اليوم.يذكر أن سلطات الإحتلال، قد قررت الأسبوع الماضي، تقليص كميات الوقود الداخلة لمحطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، عبر معبر "كرم أبو سالم" إلى النصف.وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال أن اتخاذ هذه الخطوة جاء بعد إطلاق صواريخ من غزة على سيديروت ومناطق الغلاف، ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل إمدادات الكهرباء للسكان الفلسطينيين بشكل كبير.وبناء على القرار الإسرائيلي، أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أنها بدأت ومنذ الاثنين الماضي بالعمل على جدول 8 ساعات وصل مقابل 8 قطع مع نسبة عجز تصل ما بين ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات، وذلك بعد إطفاء مولد من أصل ثلاثة في محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.