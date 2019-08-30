شؤون فلسطينية

المواطنون في غزة يستعدون لجمعة " الوفاء للشهداء "

المواطنون في غزة يستعدون لجمعة " الوفاء للشهداء "
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن 
يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين إلى أوسع مشاركة في جمعة الـ 72 من مسيرات العودة والتى جاءت بعنوان " الوفاء للشهداء " و ذلك على أرضِ مخيماتِ العودةِ شرقَ قطاع غزةبعد صلاة العصر مباشرة.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي استمرار المسيرات، كأداة وطنية سلمية وشعبية فاعلة بيد الجماهير المنتفضة، وكأداة كفاحية جماهيرية للتصدي للاحتلال ومشاريع التصفية وحماية الحق الفلسطيني في العودة.

وشددت على أن القدس كانت وما زالت عاصمة للشعب الفلسطيني وقبلة المسلمين الأولى.

وطالبت الهيئة الوطنية بالإسراع في استعادة الوحدة الوطنية المبنية على أساس الشراكة في المؤسسات والبرامج الوطنية.       

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعلن استئناف إدخال الوقود لقطاع غزة

الاحتلال يعلن استئناف إدخال الوقود لقطاع غزة

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم فتاة

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم فتاة

اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في (مخيم جنين)

اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في (مخيم جنين)

الاحتلال يقتحم واد برقين غرب جنين

الاحتلال يقتحم واد برقين غرب جنين

أسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات

حالة الطقس: أجواء حارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل

حالة الطقس: أجواء حارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل

الرجوب: انطلاق الموسم الكروي في موعده على الرغم من الأزمة المالية

الرجوب: انطلاق الموسم الكروي في موعده على الرغم من الأزمة المالية

المفوض العام لوكالة (أونروا): خدمات الوكالة التعليمية تجاه اللاجئين بسلوان مستمرة

المفوض العام لوكالة (أونروا): خدمات الوكالة التعليمية تجاه اللاجئين بسلوان مستمرة

التعليقات

الدنيا حكايات

جيمس بوند الفلسطيني

جيمس بوند الفلسطيني

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم فتاة

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم فتاة

اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في (مخيم جنين)

اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في (مخيم جنين)

الاحتلال يقتحم واد برقين غرب جنين

الاحتلال يقتحم واد برقين غرب جنين

المفوض العام لوكالة (أونروا): خدمات الوكالة التعليمية تجاه اللاجئين بسلوان مستمرة

المفوض العام لوكالة (أونروا): خدمات الوكالة التعليمية تجاه اللاجئين بسلوان مستمرة

عريقات: فوز المتحف الفلسطيني هو فوز لفلسطين وأصالتها وإرثها وحضارتها

عريقات: فوز المتحف الفلسطيني هو فوز لفلسطين وأصالتها وإرثها وحضارتها

المتحف الفلسطيني يفوز بجائزة الآغا خان للعمارة 2019

المتحف الفلسطيني يفوز بجائزة الآغا خان للعمارة 2019

وفد من &#34;مستشفيات القدس&#34; يلتقي الوزير الهدمي للتنديد بالاعتداء على منزله

وفد من "مستشفيات القدس" يلتقي الوزير الهدمي للتنديد بالاعتداء على منزله

المجلس الوطني الفلسطيني: قرار هندوراس المتعلق بالقدس اعتداء على حقوق شعبنا

المجلس الوطني الفلسطيني: قرار هندوراس المتعلق بالقدس اعتداء على حقوق شعبنا

منوعات

شاهدوا.. حفيدتا هيفاء وهبي في صور جديدة

شاهدوا.. حفيدتا هيفاء وهبي في صور جديدة

7 معلومات عن كريستيان بيسري.. لديها طفلين وتعرضت لموقف محرج على الهواء

7 معلومات عن كريستيان بيسري.. لديها طفلين وتعرضت لموقف محرج على الهواء

كيم كاردشيان على غلاف مجلة عربية.. شاهد جلسة التصوير التي خضعت لها

كيم كاردشيان على غلاف مجلة عربية.. شاهد جلسة التصوير التي خضعت لها

هند البلوشي مع عمرو دياب و&#34;زوجته&#34; دينا الشربيني

هند البلوشي مع عمرو دياب و"زوجته" دينا الشربيني

شاهدوا الإعلان الدعائي النهائي لـ &#34;الجوكر&#34;

شاهدوا الإعلان الدعائي النهائي لـ "الجوكر"

أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته داخل &#34;الكوافير&#34; بهدية غريبة

أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته داخل "الكوافير" بهدية غريبة

لطيفة تتهم فنانة بمحاولة التجسس عليها: &#34;خليكي في حالك&#34;

لطيفة تتهم فنانة بمحاولة التجسس عليها: "خليكي في حالك"

مُعجب يتحرش بالتونسية درة.. فقصفت جبهته

مُعجب يتحرش بالتونسية درة.. فقصفت جبهته

شيرين سيف النصر تستعد للعودة للفن.. وهذا كان سبب اعتزالها

شيرين سيف النصر تستعد للعودة للفن.. وهذا كان سبب اعتزالها

هكذا سيوزع أميتاب باتشان ممتلكاته بين أبناءه

هكذا سيوزع أميتاب باتشان ممتلكاته بين أبناءه

عربي

جيش الاحتلال يُطلق القنابل الضوئية فوق بلدة شبعا اللبنانية

جيش الاحتلال يُطلق القنابل الضوئية فوق بلدة شبعا اللبنانية

انتشال 219 طالب لجوء قبالة إسبانيا

انتشال 219 طالب لجوء قبالة إسبانيا

مقتل أربعة جنود بإطلاق نار عند نقطة تفتيش عسكرية في الأنبار

مقتل أربعة جنود بإطلاق نار عند نقطة تفتيش عسكرية في الأنبار

المجلس الرئاسي الليبي ينفي صحة بيان استقالته

المجلس الرئاسي الليبي ينفي صحة بيان استقالته