المواطنون في غزة يستعدون لجمعة " الوفاء للشهداء "

يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية.



ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين إلى أوسع مشاركة في جمعة الـ 72 من مسيرات العودة والتى جاءت بعنوان " الوفاء للشهداء " و ذلك على أرضِ مخيماتِ العودةِ شرقَ قطاع غزةبعد صلاة العصر مباشرة.



وأكدت الهيئة في بيان صحفي استمرار المسيرات، كأداة وطنية سلمية وشعبية فاعلة بيد الجماهير المنتفضة، وكأداة كفاحية جماهيرية للتصدي للاحتلال ومشاريع التصفية وحماية الحق الفلسطيني في العودة.



وشددت على أن القدس كانت وما زالت عاصمة للشعب الفلسطيني وقبلة المسلمين الأولى.



وطالبت الهيئة الوطنية بالإسراع في استعادة الوحدة الوطنية المبنية على أساس الشراكة في المؤسسات والبرامج الوطنية.



رام الله - دنيا الوطن