الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم فتاة





رام الله - دنيا الوطنجدد جيش الاحتلال اقتحامه لمناطق الضفة المحتلة، حيث اعتقل 4 مواطنين عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها، فيما اعتقل فتاة أثناء عودتها لأرض الوطن عبر معبر الكرامة.وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قوات الجيش اعتقلت أربعة فلسطينيين "مطلوبين للجيش"، مشيرا إلى أنه جرى تحويلهم إلى التحقيق، فيما لم تعرف هويتهم بعد.إلى ذلك اعتقل الاحتلال الفتاة مريم علي أحمد أبو عبيد من مدينة جنين والحاصلة على درجة الماجستير في العلوم السياسية، وذلك على معبر الكرامة أثناء عودتها من السفر بعد رحلة علاجية في الإمارات.