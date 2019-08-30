اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في (مخيم جنين)

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت الليلة، مع جنود الاحتلال الاسرائيلي، عقب اقتحامهم أطراف مخيم جنين وواد برقين .



وذكرت مصادر محلية، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت واد برقين وأطراف مخيم جنين وتمركزت في منتزه نيسان التابع للجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في المخيم، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع المواطنين اصيب خلالها عدد من الشبان بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.