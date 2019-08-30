الاحتلال يقتحم واد برقين غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، واد برقين غرب جنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان.



وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت واد برقين وداهمت منزل المواطن يوسف أبو ناعسة وفتشته واستجوبت ساكنيه.



وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب الشبان خلال المواجهات.