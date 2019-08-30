الاحتلال يقتحم واد برقين غرب جنين
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، واد برقين غرب جنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان.
وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت واد برقين وداهمت منزل المواطن يوسف أبو ناعسة وفتشته واستجوبت ساكنيه.
وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب الشبان خلال المواجهات.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، واد برقين غرب جنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان.
وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت واد برقين وداهمت منزل المواطن يوسف أبو ناعسة وفتشته واستجوبت ساكنيه.
وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب الشبان خلال المواجهات.
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