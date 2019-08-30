حالة الطقس: أجواء حارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-20 30-20 31-20 بيت لحم 30-20 30-20 31-20 رام الله والبيرة 28-19 28-19 29-19 طولكرم 31-22 31-22 32-22 نابلس 32-21 32-21 33-21 قلقيلية 31-22 31-22 32-22 جنين 34-22 34-22 35-22 سلفيت 30-20 30-20 31-20 طوباس 34-22 34-22 35-22 روابي 31-20 31-20 32-20 الخليل 29-19 29-19 30-19 غزه 30-23 30-23 31-23 أريحا 40-26 40-26 41-26 خانيونس 30-23 30-23 31-23 الأغوار الشمالية 38-24 38-24 39-24 رفح 31-22 31-22 32-22 والله تعالى أعلم





والله تعالى أعلم

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.وغدا السبت، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الأحد، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.والاثنين المقبل، يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.