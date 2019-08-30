شؤون فلسطينية

حالة الطقس: أجواء حارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل

حالة الطقس: أجواء حارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين المقبل، يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-20 30-20 31-20 بيت لحم 30-20 30-20 31-20
رام الله والبيرة 28-19 28-19 29-19 طولكرم 31-22 31-22 32-22
نابلس 32-21 32-21 33-21 قلقيلية 31-22 31-22 32-22
جنين 34-22 34-22 35-22 سلفيت 30-20 30-20 31-20
طوباس 34-22 34-22 35-22 روابي 31-20 31-20 32-20
الخليل 29-19 29-19 30-19 غزه 30-23 30-23 31-23
أريحا 40-26 40-26 41-26 خانيونس 30-23 30-23 31-23
الأغوار الشمالية 38-24 38-24 39-24 رفح 31-22 31-22 32-22
                                        والله تعالى أعلم


أخبار ذات صلة

الاحتلال يعلن استئناف إدخال الوقود لقطاع غزة

الاحتلال يعلن استئناف إدخال الوقود لقطاع غزة

المواطنون في غزة يستعدون لجمعة &#34; الوفاء للشهداء &#34;

المواطنون في غزة يستعدون لجمعة " الوفاء للشهداء "

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم فتاة

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم فتاة

اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في (مخيم جنين)

اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في (مخيم جنين)

الاحتلال يقتحم واد برقين غرب جنين

الاحتلال يقتحم واد برقين غرب جنين

أسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات

الرجوب: انطلاق الموسم الكروي في موعده على الرغم من الأزمة المالية

الرجوب: انطلاق الموسم الكروي في موعده على الرغم من الأزمة المالية

المفوض العام لوكالة (أونروا): خدمات الوكالة التعليمية تجاه اللاجئين بسلوان مستمرة

المفوض العام لوكالة (أونروا): خدمات الوكالة التعليمية تجاه اللاجئين بسلوان مستمرة

التعليقات

الدنيا حكايات

جيمس بوند الفلسطيني

جيمس بوند الفلسطيني

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم فتاة

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم فتاة

اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في (مخيم جنين)

اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في (مخيم جنين)

الاحتلال يقتحم واد برقين غرب جنين

الاحتلال يقتحم واد برقين غرب جنين

المفوض العام لوكالة (أونروا): خدمات الوكالة التعليمية تجاه اللاجئين بسلوان مستمرة

المفوض العام لوكالة (أونروا): خدمات الوكالة التعليمية تجاه اللاجئين بسلوان مستمرة

عريقات: فوز المتحف الفلسطيني هو فوز لفلسطين وأصالتها وإرثها وحضارتها

عريقات: فوز المتحف الفلسطيني هو فوز لفلسطين وأصالتها وإرثها وحضارتها

المتحف الفلسطيني يفوز بجائزة الآغا خان للعمارة 2019

المتحف الفلسطيني يفوز بجائزة الآغا خان للعمارة 2019

وفد من &#34;مستشفيات القدس&#34; يلتقي الوزير الهدمي للتنديد بالاعتداء على منزله

وفد من "مستشفيات القدس" يلتقي الوزير الهدمي للتنديد بالاعتداء على منزله

المجلس الوطني الفلسطيني: قرار هندوراس المتعلق بالقدس اعتداء على حقوق شعبنا

المجلس الوطني الفلسطيني: قرار هندوراس المتعلق بالقدس اعتداء على حقوق شعبنا

منوعات

شاهدوا.. حفيدتا هيفاء وهبي في صور جديدة

شاهدوا.. حفيدتا هيفاء وهبي في صور جديدة

7 معلومات عن كريستيان بيسري.. لديها طفلين وتعرضت لموقف محرج على الهواء

7 معلومات عن كريستيان بيسري.. لديها طفلين وتعرضت لموقف محرج على الهواء

كيم كاردشيان على غلاف مجلة عربية.. شاهد جلسة التصوير التي خضعت لها

كيم كاردشيان على غلاف مجلة عربية.. شاهد جلسة التصوير التي خضعت لها

هند البلوشي مع عمرو دياب و&#34;زوجته&#34; دينا الشربيني

هند البلوشي مع عمرو دياب و"زوجته" دينا الشربيني

شاهدوا الإعلان الدعائي النهائي لـ &#34;الجوكر&#34;

شاهدوا الإعلان الدعائي النهائي لـ "الجوكر"

أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته داخل &#34;الكوافير&#34; بهدية غريبة

أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته داخل "الكوافير" بهدية غريبة

لطيفة تتهم فنانة بمحاولة التجسس عليها: &#34;خليكي في حالك&#34;

لطيفة تتهم فنانة بمحاولة التجسس عليها: "خليكي في حالك"

مُعجب يتحرش بالتونسية درة.. فقصفت جبهته

مُعجب يتحرش بالتونسية درة.. فقصفت جبهته

شيرين سيف النصر تستعد للعودة للفن.. وهذا كان سبب اعتزالها

شيرين سيف النصر تستعد للعودة للفن.. وهذا كان سبب اعتزالها

هكذا سيوزع أميتاب باتشان ممتلكاته بين أبناءه

هكذا سيوزع أميتاب باتشان ممتلكاته بين أبناءه

عربي

جيش الاحتلال يُطلق القنابل الضوئية فوق بلدة شبعا اللبنانية

جيش الاحتلال يُطلق القنابل الضوئية فوق بلدة شبعا اللبنانية

انتشال 219 طالب لجوء قبالة إسبانيا

انتشال 219 طالب لجوء قبالة إسبانيا

مقتل أربعة جنود بإطلاق نار عند نقطة تفتيش عسكرية في الأنبار

مقتل أربعة جنود بإطلاق نار عند نقطة تفتيش عسكرية في الأنبار

المجلس الرئاسي الليبي ينفي صحة بيان استقالته

المجلس الرئاسي الليبي ينفي صحة بيان استقالته