عريقات: فوز المتحف الفلسطيني هو فوز لفلسطين وأصالتها وإرثها وحضارتها

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات باسم القيادة والشعب الفلسطيني اليوم إدارة المتحف الفلسطيني بفوز المتحف بالجائزة العالمية للعمارة- جائزة الآغا خان، والذي تم اختياره ضمن خمسة مشاريع عالمية فائزة. معرباً عن السعادة الغامرة التي تعتري الفلسطينيين بهذا الإنجاز العالمي الذي تستحقه فلسطين. وقال: إن الشعب الفلسطيني يشعر بالعزة والفخار اليوم لنيل المتحف الفلسطيني هذه الجائزة العالمية. فهذا المتحف يعبر عن أصالة فلسطين وتاريخها وعمارتها، وثقافتها، ويدل عن مكنونات هذا الشعب العظيم وإرث بلاده العريقة والحضارية في نفس الوقت".



ووجه عريقات تحية تقدير واعتزاز للمديرة العامة للمتحف عادلة العايدي/هنية، ولطاقم الإدارة وموظفي وموظفات المتحف والعاملين فيه من المهندسين/ات والبلديات، وجميع من ساهم في اصطفاء فلسطين ورفعها إلى مصاف العالمية. مؤكداً أن هذه الجائزة هي دلالة على المستوى العالمي الذي ارتقى له الأداء الفلسطيني ليس على الصعيد المعماري والفني فحسب بل على صعيد انتاج المعرفة والمعارض والتعلم وغيرها.



وختم: "هذا التكريم هو تكريم لثقافة فلسطين ومكانتها في العالم، وتكريم لبُناة الدولة الفلسطينية، شعبها العظيم، الذي لا يكلّ رغم الاحتلال وممارساته القمعية عن بناء مؤسسات دولته العصرية والحضارية، وسيبقى يبنى على أرضه وينجح ويفوز حتى جلاء الاحتلال وإنجاز حقوقه الوطنية في الحرية والاستقلال في دولته العتيدة وعاصمتها القدس".