البطنيجي: تعيين العميد محمود صلاح قائداً عاماً للشرطة الفلسطينية بغزة

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خاص دنيا الوطن

أعلن العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه تم تعيين العميد محمود صلاح قائداً عاماً للشرطة الفلسطينية في غزة.



وجاء تعيين العميد محمود صلاح، قائداً عاماً للشرطة الفلسطينية، خلفا للواء تيسير البطش.