البزم: أحبطنا مُخططاً إجرامياً خطيراً يستهدف النسيج المجتمعي.. وسنعلن عن التفاصيل قريباً



وقال البزم في تصريح له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء اليوم الخميس: "لقد وضعنا أيدينا على تفاصيل المخطط، وباتت أطرافه لدينا مكشوفة، وسنعلن التفاصيل لشعبنا قريباً".



أعلن إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن التحقيقات في جريمة تفجير حاجزي الشرطة، وصلت مرحلة متقدمة، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط مخطط إجرامي خطير، يرتكز على استهداف النسيج المجتمعي، وضرب العلاقة بين الفصائل الفلسطينية؛ لإدخال قطاع غزة في أتون الفوضى والفلتان.