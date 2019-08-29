جيش الاحتلال يُطلق القنابل الضوئية فوق بلدة شبعا اللبنانية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق مساء اليوم الخميس، قنابل مُضيئة فوق موقع الرادار العسكري، شرقي بلدة شبعا اللبنانية.



وأشارت الوكالة ذاتها، إلى أن جيش الاحتلال، أطلق حتى اللحظة ثماني قنابل مُضيئة فوق البلدة.