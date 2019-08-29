ما سبب وضع الجيش الإسرائيلي الدُمى في جيباته على الحدود مع لبنان؟
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي، وضع دمى في جيباته على الحدود مع لبنان.
وأوضح الحزب، أن وضع الجيش الاسرائيلي، الدمى في جيباته، حتى لا تؤدي هجمات الحزب الى جر إسرائيل لحرب، بل لاحتوائها، بحسب ما جاء على موقع (0404) الإسرائيلي.
أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي، وضع دمى في جيباته على الحدود مع لبنان.
وأوضح الحزب، أن وضع الجيش الاسرائيلي، الدمى في جيباته، حتى لا تؤدي هجمات الحزب الى جر إسرائيل لحرب، بل لاحتوائها، بحسب ما جاء على موقع (0404) الإسرائيلي.
التعليقات