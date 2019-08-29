فور وصوله لغزة.. اللواء أبو نعيم يتفقد حاجزي الشرطة المستهدفين









رام الله - دنيا الوطنأجرى اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، في غزة، زيارة تفقدية لموقعي استهداف حاجزي الشرطة بتفجيرين جنوب وغرب مدينة غزة، وذلك فور عودته لأرض الوطن من زيارة خارجية لجمهورية مصر العربية، مساء اليوم الخميس.وتفقد اللواء أبو نعيم موقعي الانفجارين، مستمعاً لإفادات ضباط وعناصر الشرطة، الذين تواجدوا في موقع الحدث، متعهداً بالعمل الدؤوب من أجل كشف الأيادي المدبرة لهذا الحادث الإجرامي.وتقدم أبو نعيم بالتعزية لعوائل شهداء الشرطة، الذين ارتقوا جراء هذا الاستهداف، مؤكداً أن وزارة الداخلية، ستبقى الدرع الحامي لشعبنا الفلسطيني.