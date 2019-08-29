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انتشال 219 طالب لجوء قبالة إسبانيا

انتشال 219 طالب لجوء قبالة إسبانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إذاعة (COPE) الإسبانية، نقلاً عن هيئة الإنقاذ البحري، انتشال حوالي 220 مهاجراً غير شرعي من دول إفريقية قبالة سواحل البلاد.

وقالت المحطة الإذاعية: "إن سفينتين من دوريات الإنقاذ، تمكنتا من اعتراض ثلاثة قوارب في بحر البوران (أقصى غرب البحر المتوسط)، وعلى متنها 219 مهاجراً".

وأشارت إلى أن 142 منهم، جرى نقلهم في وقت لاحق إلى ميناء ملقة، فيما نقل 77 إلى ميناء الميريا.

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