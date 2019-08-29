مصرع طفل جراء تعرضه لحادث دهس بجنين والشرطة تُحقق

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بمصرع طفل (ثلاث سنوات)، في حادث دهس وقع مساء اليوم الخميس، في بلدة العصاعصة جنوب مدينة جنين.



وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن قوة من الشرطة، توجهت إلى المكان، وباشرت بإجراءات التحقيق؛ للوقوف على خلفية الحادث.