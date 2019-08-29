جيش الاحتلال يُصدر تعليماته للمزارعين على الحدود الشمالية.. وهذا السبب

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (حدشوت سدي)، أن الجيش الإسرائيلي، أصدر مساء اليوم الخميس، تعليماته للمزارعين في عدة مناطق على الحدود الشمالية، بعدم الاقتراب من أراضهم، بالقرب من الحدود.



وأشار الموقع ذاته، إلى أن الجيش، أرجع سبب تعليماته للمزارعين، إلى الخوف من نيران القناصة أو النيران المضادة للدروع من جهة لبنان.



ويشار إلى أن حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، قد هدد في وقت سابق، بأنه سيتم الرد على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، خاصة بعد اغتيال عنصرين من الحزب في سوريا.