إسرائيل تمنع الطيران فوق الحدود مع لبنان.. لهذا السبب















رام الله - دنيا الوطنأغلق الجيش الإسرائيلي المجال الجوي فوق الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وحظره أمام حركة الطائرات غير العسكرية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكان الجيش قد أعلن عن تقييد حركة المركبات على طرق قرب المنطقة الحدودية والسماح فقط لمركبات عسكرية، وأعلن إبقاء قواته في حالة جهوزية لجميع السيناريوهات.