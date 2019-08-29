دولي

ترامب: سنبقي على 8600 عسكري بأفغانستان بعد التوصل لاتفاق مع طالبان

ترامب: سنبقي على 8600 عسكري بأفغانستان بعد التوصل لاتفاق مع طالبان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستحافظ على وجودها العسكري في أفغانستان حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة "طالبان"، وستبقي هناك 8600 عسكري أمريكي.

وقال ترامب في حديث لإذاعة (فوكس نيوز)، اليوم الخميس: "نعم، يجب الحفاظ على الوجود.. نعتزم الحفاظ على وجودنا هناك"، حسب ما نقلته وكالة (رويترز).

وتابع موضحا أن الولايات المتحدة ستقلص عدد قواتها في أفغانستان البالغ 14 ألف عسكري حاليا، بـ"شكل كبير" ليبقى 8600 عنصر، مؤكدا: "من ثم نتخذ قرارا (بشأن تقليص لاحق) حسب تطور الوضع".

وأضاف: "سيكون لدينا وجود في أفغانستان دائما"، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى إلى الحفاظ على قدراتها الاستخباراتية في أفغانستان على مستوى عال.

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