الجيش الاسرائيلي: أحبطنا محاولات نقل صواريخ دقيقة من إيران لحزب الله





واوضح الجيش الإسرائيلي، أن المواقع المدنية اللبنانية أصبحت غطاءً لهذه المواقع التي يحاول من خلالها حزب الله، إنتاج وتحويل الصواريخ إلى دقيقة حتى في بيروت.

وأشار إلى أن إيران بدأت محاولات نقل صواريخ جاهزة للاستخدام، لحزب الله اللبناني بين عامي 2013 و2015، منوها في الوقت ذاته إلى أنه في عام 2016 بدأت إيران ببرنامج لتصنيع الصواريخ داخل لبنان.