الجيش الاسرائيلي: أحبطنا محاولات نقل صواريخ دقيقة من إيران لحزب الله
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أحبط محاولات نقل صواريخ دقيقة من إيران إلى حزب الله اللبناني، لافتا إلى أن هناك شخصيات إيرانية ولبنانية تقف على رأس مشروع الصواريخ الدقيقة بلبنان.
وقال الجيش في تصريحات له: "هناك عناصر من الحرس الثوري الايراني، تشارك في برنامج الصواريخ من داخل لبنان"، مضيفا: "مشروع الصواريخ الدقيقة يدار من قبل إيران وحزب الله بسرية تامة دون علم الحكومة اللبنانية".
أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أحبط محاولات نقل صواريخ دقيقة من إيران إلى حزب الله اللبناني، لافتا إلى أن هناك شخصيات إيرانية ولبنانية تقف على رأس مشروع الصواريخ الدقيقة بلبنان.
وقال الجيش في تصريحات له: "هناك عناصر من الحرس الثوري الايراني، تشارك في برنامج الصواريخ من داخل لبنان"، مضيفا: "مشروع الصواريخ الدقيقة يدار من قبل إيران وحزب الله بسرية تامة دون علم الحكومة اللبنانية".
وأشار إلى أن إيران بدأت محاولات نقل صواريخ جاهزة للاستخدام، لحزب الله اللبناني بين عامي 2013 و2015، منوها في الوقت ذاته إلى أنه في عام 2016 بدأت إيران ببرنامج لتصنيع الصواريخ داخل لبنان.
واوضح الجيش الإسرائيلي، أن المواقع المدنية اللبنانية أصبحت غطاءً لهذه المواقع التي يحاول من خلالها حزب الله، إنتاج وتحويل الصواريخ إلى دقيقة حتى في بيروت.
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