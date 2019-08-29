شؤون فلسطينية

سلطة النقد تُصدر تعميمًا للبنوك حول قيمة خصومات رواتب أغسطس ومستحقات فبراير

سلطة النقد تُصدر تعميمًا للبنوك حول قيمة خصومات رواتب أغسطس ومستحقات فبراير
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، تعميماً للبنوك، بخصوص رواتب الموظفين لشهر آب/ أغسطس، والدفعة المحولة المتبقية من راتب شهر شباط/ فبراير.

وقالت سلطة النقد: إنه من منطلق حرصها على حقوق موظفي القطاع العام، وضمانة لاستمرار قيام البنوك العاملة في فلسطين بأعمالها بما يضمن سلامة العمل المصرفي والاستقرار المالي،
أصدرت سلطة النقد تعميما للمصارف، بشأن رواتب الموظفين لشهر آب/ أغسطس 2019 وذلك وفقا للتعليمات الصادرة سابقا بشكل دوري.

وأضافت سلطة النقد: "بخصوص التعامل مع الدفعة المحولة (50%) المتبقية من راتب موظفي القطاع العام لشهر شباط/ فبراير 2019، أكدت سلطة النقد أنه يجوز للمصرف تسديد ما لا يزيد عن 50% من قيمة أول قسط مستحق/ أقساط مستحقة على الموظف المقترض وذلك لسداد الالتزامات الشهرية المترتبة عليه، شريطة ألا تتجاوز قيمة الخصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة.

وأوضحت أنه يجوز للبنك، تأجيل تسديد المتبقي من قيمة أول قسط مستحق على الموظف شريطة منح الموظف سقف جاري مدين مؤقت بقيمة الأقساط المستحقة عليه و/أو الأقساط المتوقع استحقاقها حتى نهاية العام الحالي، وذلك وفقاً لنسبة الفائدة الأصلية المحتسبة عند المنح، وأن يوقع الموظف على العقود اللازمة لذلك، وعدم احتساب أية غرامات أو عمولات أو فوائد تأخير إضافية على الأقساط المستحقة، وعدم استيفاء عمولة تحويل الراتب في حال تم استيفاؤها عند ورود دفعة رواتبهم عن شهر آب/ أغسطس 2019.

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