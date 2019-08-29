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شاهد: مراسل الميادين يعبر إلى إسرائيل ولا وجود لجنود الاحتلال

شاهد: مراسل الميادين يعبر إلى إسرائيل ولا وجود لجنود الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
عَبَرَ مراسل الميادين من الجنوب اللبناني إلى إسرائيل، عبر الشريط المحتل عند بلدة المالكية اللبنانية.

وخلال بثّ مباشر على الهواء، لاحظ مراسل الميادين خلال عبوره الغياب التام لجنود الاحتلال الإسرائيلي من مراكزهم المقابلة لبلدة المالكية، بحسب ما جاء على موقع قناة الميادين.

يذكر أنّ طائرتين مسيرتين اسرائيليتين محملتان بمتفرجات سقطتا في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية الأسبوع الماضي.

وكان حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، قد توعد الاحتلال الإسرائيلي في خطابه الأخير أنّه سيتمّ التصدي للطائرات المسيرة الإسرائيلية عندما تدخل لبنان والعمل على إسقاطها، كما توعد بالرد على استشهاد مقاتلين من حزب الله استهدفتهما الغارات الإسرائيلية جنوب دمشق، وطلب من جنود الاحتلال في المتواجدين على الحدود انتظار الرد.


 

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