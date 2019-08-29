شؤون فلسطينية

الصالحي: التوقيع على ورقة موسكو للمصالحة قد يكون مقدمة لإنهاء الانقسام

الصالحي: التوقيع على ورقة موسكو للمصالحة قد يكون مقدمة لإنهاء الانقسام
خاص دنيا الوطن
أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، أن المصالحة ما بين حركتي فتح وحماس، ممكن أن تتم على قاعدتين أساسيتين، أولها التوقيع على ورقة موسكو للمصالحة، والتي تم التوافق عليها، رغم عدم توقيع بعض الفصائل، مبينًا أن تلك الورقة قد تكون مدخلًا لإنهاء الانقسام.

وقال الصالحي لـ"دنيا الوطن": إن القاعدة الثانية هي تنفيذ اتفاقات المصالحة المُختلفة، وأبرزها اتفاقات القاهرة، مشيرًا إلى أن توفر الجدية لدى كل الأطراف يُمكن أن يُنهي الانقسام بلا رجعة.

وأشار إلى أن الأبواب لا تزال موصدة في ملف المصالحة، رغم المحاولات الكبيرة التي تُبذل لرأب الصدع، مبينًا أن المتسبب في استمرار الوضع الراهن يعرف نفسه جيدًا، دون أن يفصح عن الجهة المعطلة للمصالحة.

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