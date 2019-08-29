حماس: وجود التكفيريين بغزة لم يتحول لظاهرة ولم نتهم أي طرف فلسطيني بالتفجيرات

رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة حماس، طاهر النونو: إن "وجود الجماعات التكفيرية في قطاع غزة، لم يتحول إلى ظاهرة، ولا يوجد لها مناخ مساعد في القطاع"، لافتاً إلى أن حركته لم تتهم أي طرف فلسطيني أو غيره في تفجير حاجزين للشرطة في غزة.







وأضاف النونو، لقناة (الغد): "هذه الجماعات لم تشكل لا تياراً ولا ظاهرة في القطاع حتى أعدادها لم تصل إلى العشرات"، موضحاً أن غزة هي الأقل عرضة في المنطقة لحوادث هذه الجماعات.





وأوضح النونو، أن المحيط العربي خلال السنوات الماضية، هو الأكثر عرضة لحوادث هذه الجماعات، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل مع هذه الفئة، وفق القانون.



وشدد النونو على أنه لا يوجد في قطاع غزة فراغ سياسي ولا فكري ولا أمني ولا وطني، يمكن أن يساهم في نمو هذه الجماعات، منوهاً إلى أن "الجماعات التكفيرية في الماضي كان يتم تغذيتها عبر أجهزة أمنية خارجية، وهي لم تنمُ ولا بأي شكل من الأشكال في غزة".وأعرب القيادي في حماس عن أمله بألا يكون أي طرف فلسطيني متورطاً في هذه الجريمة، قائلاً: "العملية نفذت بأيد خانت انتماءها الوطني وخانت شعبنا، بغض النظر عن الجهة المحركة، سواء أكانت بدافع ذاتي أو خارجي".وشدد النونو، على أن حركة حماس، ترفض إعطاء أي مبرر للقتل، داعياً إلى توحيد الصف الفلسطيني؛ لمواجهة تحديات القضية الوطنية.