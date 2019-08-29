شؤون فلسطينية

اسحق يؤكد على المساهمة الاقتصادية لقطاع الاتصالات في رفع الناتج المحلي الإجمالي

اسحق يؤكد على المساهمة الاقتصادية لقطاع الاتصالات في رفع الناتج المحلي الإجمالي
رام الله - دنيا الوطن
أكد اسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على المساهمة الاقتصادية لقطاع الاتصالات في رفع الناتج المحلي الإجمالي من خلال السياسات العامة والتعليمات التنظيمية للقطاع الصادرة عن الوزارة، والتي تحدد التوجه الوطني في المجال، بالإضافة إلى ضرورة التحول الرقمي في كافة القطاعات والمستويات.

جاء ذلك، خلال عرض لدراسة صادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، حول البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قدمها المهندس رامي جابر، مدير دائرة الاستشارة، بناءً على تكليف الوزير، بحضور سدر، ود. أحمد فارس، مستشار الوزير، وطاقم من موظفي الوزارة.

وعبّر سدر، عن أهمية تحديث السياسات العامة والأطر الناظمة لعمل هذا القطاع، بما يضمن تشجيع الاستثمار وخلق بيئة تنافسية تحفزية بين شركات القطاع الخاص.  

من جانبه، أشار جابر، إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عصر التحول الرقمي، يعتبر الأداة التمكينية الأساسية للتطور الاقتصادي والاجتماعي.

وبيّن جابر، أن الدراسة تطرقت إلى الآثار الاقتصادية للنفاذ لخدمات النطاق العريض والرقمنة بشكل عام، والاقتصاد الرقمي بشكل خاص، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية لهذا القطاع لأجل خلق فرص عمل جديدة، مضيفاً أن الدراسة أشارت إلى أنّ التبني المبكر للتقنيات الحديثة والناشئة، يعظم الفائدة من استخدامها.

من الجدير ذكره، أن طاقم الوزارة، وبعد الانتهاء من العرض ناقش بشكل مستفيض محتويات العرض، وما يمكن الاستفاده منه على الصعيد الفلسطيني من هذه الدراسة الدولية المهمة.

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