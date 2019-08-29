شؤون فلسطينية

الخليل: الضابطة الجمركية والصحة تضبطان مواد تموينية غير صالحة وتوقفان معمل"حلويات"

الخليل: الضابطة الجمركية والصحة تضبطان مواد تموينية غير صالحة وتوقفان معمل"حلويات"
رام الله - دنيا الوطن
ضبط جهاز الضابطة الجمركية، ووزارة الصحة، بمساندة من جهاز الأمن الوطني في الخليل، حوالي طنين من المواد
التموينية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك، وأوقفت معملاً لتصنيع الحلويات عن العمل.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الخميس، بأن عملية الضبط، جاءت بناء على معلومات دقيقة لدى الجهاز، مفادها وجود مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك داخل أحد المحلات التجارية بالمحافظة، وعليه تحركت قوة من الجهاز، ترافقها جهة الاختصاص في مديرية الصحة بالخليل، وبمساندة من جهاز الأمن الوطني، وبعد فحص ومعاينة المواد، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك لإنتهاء تاريخ صلاحيتها، وبناء عليه أقرت جهة الاختصاص إتلافها.

وفي السياق ذاته، ذكر البيان أنه جرى إيقاف معمل لتصنيع الحلويات عن العمل لافتقاره أدنى شروط السلامة الصحية والبيئية، خلال جولة تفقدية قام بها الجهاز وجهة الاختصاص من مديرية الصحة في أسواق مدينة الخليل، وتم استكمال الإجراءات
القانونية اللازمة حسب الأصول.

أخبار ذات صلة

انتحاري ثالث لم يُفجر نفسه.. موقع قطري يكشف تفاصيل جديدة حول تفجيري غزة

انتحاري ثالث لم يُفجر نفسه.. موقع قطري يكشف تفاصيل جديدة حول تفجيري غزة

أبو الرب يَستنكر إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف بحجة الأعياد اليهودية

أبو الرب يَستنكر إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف بحجة الأعياد اليهودية

&#34;الديمقراطية&#34; تُدين قرار هندوراس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها

"الديمقراطية" تُدين قرار هندوراس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها

شاهد: رسالة مؤثرة من مروان البرغوثي لحفيدته التي لم يرها

شاهد: رسالة مؤثرة من مروان البرغوثي لحفيدته التي لم يرها

المفتي العام يُحذّر من خطورة فتح مكتب تجاري لهندوراس في القدس

المفتي العام يُحذّر من خطورة فتح مكتب تجاري لهندوراس في القدس

صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة الأحد المقبل والمالية توضح الآلية

صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة الأحد المقبل والمالية توضح الآلية

الرئيس عباس: مستعدون لتطبيق اتفاق القاهرة فوراً للذهاب لانتخابات نزيهة

الرئيس عباس: مستعدون لتطبيق اتفاق القاهرة فوراً للذهاب لانتخابات نزيهة

الصالح والزهيري يبحثان إمكانية نقل التجربة الفلسطينية في الحكم المحلي للدول الصديقة

الصالح والزهيري يبحثان إمكانية نقل التجربة الفلسطينية في الحكم المحلي للدول الصديقة

التعليقات

الدنيا حكايات

جيمس بوند الفلسطيني

جيمس بوند الفلسطيني

شؤون فلسطينية

الخليل: الضابطة الجمركية والصحة تضبطان مواد تموينية غير صالحة وتوقفان معمل&#34;حلويات&#34;

الخليل: الضابطة الجمركية والصحة تضبطان مواد تموينية غير صالحة وتوقفان معمل"حلويات"

أبو الرب يَستنكر إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف بحجة الأعياد اليهودية

أبو الرب يَستنكر إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف بحجة الأعياد اليهودية

&#34;الديمقراطية&#34; تُدين قرار هندوراس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها

"الديمقراطية" تُدين قرار هندوراس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها

المفتي العام يُحذّر من خطورة فتح مكتب تجاري لهندوراس في القدس

المفتي العام يُحذّر من خطورة فتح مكتب تجاري لهندوراس في القدس

الصالح والزهيري يبحثان إمكانية نقل التجربة الفلسطينية في الحكم المحلي للدول الصديقة

الصالح والزهيري يبحثان إمكانية نقل التجربة الفلسطينية في الحكم المحلي للدول الصديقة

المكتب الحركي للصحفيين يُكرّم الأستاذ نبيل الباز

المكتب الحركي للصحفيين يُكرّم الأستاذ نبيل الباز

إنجاز فلسطيني غير مسبوق.. الصحة الروسية تمنح الدكتور &#34;حجي&#34; درجة عليا رفيعة

إنجاز فلسطيني غير مسبوق.. الصحة الروسية تمنح الدكتور "حجي" درجة عليا رفيعة

منوعات

شاهدوا.. حفيدتا هيفاء وهبي في صور جديدة

شاهدوا.. حفيدتا هيفاء وهبي في صور جديدة

7 معلومات عن كريستيان بيسري.. لديها طفلين وتعرضت لموقف محرج على الهواء

7 معلومات عن كريستيان بيسري.. لديها طفلين وتعرضت لموقف محرج على الهواء

كيم كاردشيان على غلاف مجلة عربية.. شاهد جلسة التصوير التي خضعت لها

كيم كاردشيان على غلاف مجلة عربية.. شاهد جلسة التصوير التي خضعت لها

هند البلوشي مع عمرو دياب و&#34;زوجته&#34; دينا الشربيني

هند البلوشي مع عمرو دياب و"زوجته" دينا الشربيني

شاهدوا الإعلان الدعائي النهائي لـ &#34;الجوكر&#34;

شاهدوا الإعلان الدعائي النهائي لـ "الجوكر"

أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته داخل &#34;الكوافير&#34; بهدية غريبة

أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته داخل "الكوافير" بهدية غريبة

لطيفة تتهم فنانة بمحاولة التجسس عليها: &#34;خليكي في حالك&#34;

لطيفة تتهم فنانة بمحاولة التجسس عليها: "خليكي في حالك"

مُعجب يتحرش بالتونسية درة.. فقصفت جبهته

مُعجب يتحرش بالتونسية درة.. فقصفت جبهته

شيرين سيف النصر تستعد للعودة للفن.. وهذا كان سبب اعتزالها

شيرين سيف النصر تستعد للعودة للفن.. وهذا كان سبب اعتزالها

هكذا سيوزع أميتاب باتشان ممتلكاته بين أبناءه

هكذا سيوزع أميتاب باتشان ممتلكاته بين أبناءه

عربي

مقتل أربعة جنود بإطلاق نار عند نقطة تفتيش عسكرية في الأنبار

مقتل أربعة جنود بإطلاق نار عند نقطة تفتيش عسكرية في الأنبار

المجلس الرئاسي الليبي ينفي صحة بيان استقالته

المجلس الرئاسي الليبي ينفي صحة بيان استقالته

شاهد: مصرع سبعة أشخاص إثر فيضانات تضرب المغرب

شاهد: مصرع سبعة أشخاص إثر فيضانات تضرب المغرب

السعودية تطمس موقعًا بعد ادعاءات أنه أثر نبوي

السعودية تطمس موقعًا بعد ادعاءات أنه أثر نبوي