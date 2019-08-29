الخليل: الضابطة الجمركية والصحة تضبطان مواد تموينية غير صالحة وتوقفان معمل"حلويات"



وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الخميس، بأن عملية الضبط، جاءت بناء على معلومات دقيقة لدى الجهاز، مفادها وجود مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك داخل أحد المحلات التجارية بالمحافظة، وعليه تحركت قوة من الجهاز، ترافقها جهة الاختصاص في مديرية الصحة بالخليل، وبمساندة من جهاز الأمن الوطني، وبعد فحص ومعاينة المواد، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك لإنتهاء تاريخ صلاحيتها، وبناء عليه أقرت جهة الاختصاص إتلافها.



وفي السياق ذاته، ذكر البيان أنه جرى إيقاف معمل لتصنيع الحلويات عن العمل لافتقاره أدنى شروط السلامة الصحية والبيئية، خلال جولة تفقدية قام بها الجهاز وجهة الاختصاص من مديرية الصحة في أسواق مدينة الخليل، وتم استكمال الإجراءات

القانونية اللازمة حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز الضابطة الجمركية، ووزارة الصحة، بمساندة من جهاز الأمن الوطني في الخليل، حوالي طنين من الموادالتموينية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك، وأوقفت معملاً لتصنيع الحلويات عن العمل.