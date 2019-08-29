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مقتل أربعة جنود بإطلاق نار عند نقطة تفتيش عسكرية في الأنبار

مقتل أربعة جنود بإطلاق نار عند نقطة تفتيش عسكرية في الأنبار
انفجار في العراق - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قُتل أربعة جنود عراقيين، وأصيب سبعة آخرون، بعدما أطلق مسلحون مجهولون النار عند نقطة تفتيش عسكرية في محافظة الأنبار اليوم الخميس.

ووقع الهجوم في الساعات الأولى من صباح اليوم، قرب بلدة الكرمة الواقعة على بعد 50 كيلومتراً شمال غربي بغداد، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وفي هجوم منفصل، وقع في وقت مبكر صباح اليوم الخميس، أصيب ثلاثة من رجال الشرطة على يد مسلحين مجهولين عند نقطة تفتيش أمنية في جلولة بمحافظة ديالي، شمال شرقي العاصمة.

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مقتل أربعة جنود بإطلاق نار عند نقطة تفتيش عسكرية في الأنبار

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