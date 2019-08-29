أبو الرب يَستنكر إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف بحجة الأعياد اليهودية

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قرار إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين، وفتحه بجميع أروقته وساحاته للمستوطنين، اليوم، بحجة الأعياد اليهودية.



وقال أبو الرب: إن هذه السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة، تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة، بعد أن استولت على غالبيته، وقسمته زمانياً ومكانياً، وهي تعمل على التحكم به، وخاصة أيام الأعياد اليهودية، مما يتناقض والاتفاقيات والقوانين الدولية، التي ضمنت حماية حرية العبادة تحت الاحتلال.



وحذر أبو الرب من مغبة الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الإبراهيمي، والتي تزداد بشكل يومي ومنهج، وتضرب عرض الحائط بمشاعر المسلمين في فلسطين وخارجها.



وجدد دعوته للعرب والمسلمين بالتحرك لإنقاذ مقدساتنا، وحمايتها من الأخطار الحقيقية المحدقة بها، الأمر الذي يوجب على الجميع أن يضعوا قضية حماية المقدسات على رأس سلّم أولوياتهم، لحمايتها من هذه الأخطار.



وطالب أبو الرب، أبناء فلسطين عامة، وأبناء محافظة الخليل خاصة، بالاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف، وحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.