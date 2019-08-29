صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة الأحد المقبل والمالية توضح الآلية





وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنه وبحسب توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله ومع الأخذ بعين الإعتبار بدء العام الدراسي الجديد فقد تقرر تقديم موعد صرف الرواتب لشهر 08/2019 ليكون يوم الأحد.





وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم صرف كامل مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى المحررين، كما سيتم صرف نسبة 60% من رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في جميع محافظات الوطن.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة المالية الفلسطينية، إنه سيتم صرف رواتب الموظفين في القطاع العام بالضفة الغربية وقطاع غزة الأحد المقبل، مشيرةً إلى أن مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى المحررين ستصرف كاملة.وأضافت الوزارة: "سيتم صرف كامل المبالغ المترصدة والمستحقة للموظفين عن شهر شباط/فبراير 2019، وبذلك تكون الوزارة قد قامت بتسديد كامل الرواتب الخاصة بشهر 02/2019".وتابعت: "سنواصل صرف علاوة بدل التنقل الثابت لجميع الموظفين العموميين المستحقين ولجميع محافظات الوطن".