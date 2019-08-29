عربي

"التعاون الإسلامي" تعمل على تنفيذ سياسة شاملة للأمن الغذائي في الدول الأعضاء

"التعاون الإسلامي" تعمل على تنفيذ سياسة شاملة للأمن الغذائي في الدول الأعضاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, أن المنظمة تعمل على تنفيذ سياسة شاملة لتطوير السلع الزراعية والأمن الغذائي، وتحسين التعاون البيئي الإسلامي في قطاعات الأغذية والزراعة، معداً الأمن الغذائي إحدى الأولويات القصوى لمنظمة التعاون الإسلامي التي تتسم بأهمية خاصة بالنظر إلى أن اقتصادات غالبية الدول الأعضاء قائمة على الزراعة، إذ تمثل الزراعة حوالي 12% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء.

ودعا  في كلمته خلال افتتاح الدورة الثانية للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في جدة اليوم، المجلس التنفيذي والمدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي إلى إيلاء الأهمية للبرامج التي من شأنها التعامل مع الأولويات الملحة للدول الأعضاء في مجال تشجيع الأعمال التجارية الزراعية، وتطوير البنية التحتية، والبحث والتطوير والابتكار المشترك.

وأشار الدكتور العثيمين إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تشغل نحو 29% من الأراضي الزراعية في العالم، وتوجد 25 دولة منها بين أفضل 20 دولة منتجة للسلع الزراعية الرئيسية في العالم، ويعيش أكثر من 53% من مجموع سكان الدول الأعضاء في المنظمة بالمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة في معيشتهم وكسب رزقهم، مؤكداً أن هناك حاجة إلى مزيد من التنسيق والتشاور بين المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي لتجنب التكرار، والازدواجية، وغياب الاستخدام الفعال للموارد.

وقدم الأمين العام للمنظمة شكره إلى حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على الاستضافة الكريمة لهذا الاجتماع، معـداً انعقاد هذه الدورة للجمعية العامة في جدة أمر مهم، إذ أنها الدورة الأولى التي تُعقد بعد دخول النظام الأساسي للمنظمة حيز النفاذ، وتمثل الخطوة الجوهرية الأولى نحو الانطلاقة الفعلية لهذه المنظمة المهمة.
ونوه بجهود حكومة جمهورية كازاخستان وقيادتها على التزامهم بتمويل الميزانية الإدارية للأمانة العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي خلال السنوات الثلاث الأولى، وبإعلان المملكة العربية السعودية تبرعها بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي لدعم المنظمة, مبيناً أن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية خصص مساهمات مالية لدعم تمويل الزراعة، والتنمية الريفية، والأمن الغذائي، والمشاريع المتعلقة بالتدريب المهني في عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ولفت الأمين العام إلى أن البنك الإسلامي للتنمية موَّل ضمن مبادرة إعلان جدة للزراعة والأمن الغذائي البالغة مليار ونصف المليار دولار أمريكي ما مجموعه 91 مشروعاً في 35 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي.

وجدد التأكيد على التزام الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمواصلة العمل الوثيق مع الوزراء في الجهود الدؤوبة التي تنتهجها دولهم لزيادة إنتاج الأغذية، وضمان الأمن الغذائي، وتحسين مستويات معيشة سكان الدول الأعضاء.

من جهته، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المهندس عبد الرحمن الفضلي, أن المملكة من موقع مسؤوليتها تولي التنمية الزراعية والبيئة والأمن الغذائي أهمية بالغة في جميع سياساتها، وانطلاقاً من إسهاماتها في الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والدولي.

وأعلن الوزير الفضلي عن تقديم المملكة ٢ مليون دولار أميركي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، للمساهمة في تعزيز عملها وتوفير الإمكانات لها، كما دعا الدول الأعضاء لتبني استراتيجية للأمن الغذائي لجميع الدول الأعضاء.

أخبار ذات صلة

المجلس الرئاسي الليبي ينفي صحة بيان استقالته

المجلس الرئاسي الليبي ينفي صحة بيان استقالته

شاهد: لحظة إطلاق الجيش اللبناني النار على الطائرات الإسرائيلية المُسيرة

شاهد: لحظة إطلاق الجيش اللبناني النار على الطائرات الإسرائيلية المُسيرة

شاهد: مصرع سبعة أشخاص إثر فيضانات تضرب المغرب

شاهد: مصرع سبعة أشخاص إثر فيضانات تضرب المغرب

السعودية تطمس موقعًا بعد ادعاءات أنه أثر نبوي

السعودية تطمس موقعًا بعد ادعاءات أنه أثر نبوي

&#34;شرخ&#34; في التحالف السعودي الإماراتي بسبب اليمن

"شرخ" في التحالف السعودي الإماراتي بسبب اليمن

السعودية تتقدم على اليابان وإيطاليا وسويسرا في تصنيف عالمي

السعودية تتقدم على اليابان وإيطاليا وسويسرا في تصنيف عالمي

&#34;الظلم التحكيمي&#34; يدفع لاعباً مصرياً لرفض مصافحة نظيره الإسرائيلي وحماس تُعلق

"الظلم التحكيمي" يدفع لاعباً مصرياً لرفض مصافحة نظيره الإسرائيلي وحماس تُعلق

الحوثيون يُطلقون صاروخ كروز على مطار أبها السعودي

الحوثيون يُطلقون صاروخ كروز على مطار أبها السعودي

الدنيا حكايات

جيمس بوند الفلسطيني

جيمس بوند الفلسطيني

شؤون فلسطينية

المفتي العام يحذر من خطورة فتح مكتب تجاري لهندوراس في القدس

المفتي العام يحذر من خطورة فتح مكتب تجاري لهندوراس في القدس

الصالح والزهيري يبحثان امكانية نقل التجربة الفلسطينية في الحكم المحلي للدول الصديقة

الصالح والزهيري يبحثان امكانية نقل التجربة الفلسطينية في الحكم المحلي للدول الصديقة

المكتب الحركي يُكرم الأستاذ نبيل الباز

المكتب الحركي يُكرم الأستاذ نبيل الباز

شركة كهرباء القدس توقع أول اتفاقية مع شركة أجنبية

شركة كهرباء القدس توقع أول اتفاقية مع شركة أجنبية

انجاز فلسطيني غير مسبوق.. الصحة الروسية تمنح الدكتور &#34;حجي&#34; درجة عليا رفيعة

انجاز فلسطيني غير مسبوق.. الصحة الروسية تمنح الدكتور "حجي" درجة عليا رفيعة

وزير شؤون القدس: نعمل بشكل حثيث لتعزيز صمود المواطنين بالمدينة المقدسة

وزير شؤون القدس: نعمل بشكل حثيث لتعزيز صمود المواطنين بالمدينة المقدسة

إسرائيل تُغلق الحرم الإبراهيمي لمدة 24 ساعة بذريعة الأعياد اليهودية

إسرائيل تُغلق الحرم الإبراهيمي لمدة 24 ساعة بذريعة الأعياد اليهودية

تمهيداً لشق نفق.. الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ في بيت جالا

تمهيداً لشق نفق.. الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ في بيت جالا

منوعات

7 معلومات عن كريستيان بيسري.. لديها طفلين وتعرضت لموقف محرج على الهواء

7 معلومات عن كريستيان بيسري.. لديها طفلين وتعرضت لموقف محرج على الهواء

كيم كاردشيان على غلاف مجلة عربية.. شاهد جلسة التصوير التي خضعت لها

كيم كاردشيان على غلاف مجلة عربية.. شاهد جلسة التصوير التي خضعت لها

هند البلوشي مع عمرو دياب و&#34;زوجته&#34; دينا الشربيني

هند البلوشي مع عمرو دياب و"زوجته" دينا الشربيني

شاهدوا الإعلان الدعائي النهائي لـ &#34;الجوكر&#34;

شاهدوا الإعلان الدعائي النهائي لـ "الجوكر"

أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته داخل &#34;الكوافير&#34; بهدية غريبة

أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته داخل "الكوافير" بهدية غريبة

لطيفة تتهم فنانة بمحاولة التجسس عليها: &#34;خليكي في حالك&#34;

لطيفة تتهم فنانة بمحاولة التجسس عليها: "خليكي في حالك"

مُعجب يتحرش بالتونسية درة.. فقصفت جبهته

مُعجب يتحرش بالتونسية درة.. فقصفت جبهته

شيرين سيف النصر تستعد للعودة للفن.. وهذا كان سبب اعتزالها

شيرين سيف النصر تستعد للعودة للفن.. وهذا كان سبب اعتزالها

هكذا سيوزع أميتاب باتشان ممتلكاته بين أبناءه

هكذا سيوزع أميتاب باتشان ممتلكاته بين أبناءه

بعد استقالته.. مدير أعمال هيفا وهبي يحدث ضجة بصورة تخصّها

بعد استقالته.. مدير أعمال هيفا وهبي يحدث ضجة بصورة تخصّها

عربي

المجلس الرئاسي الليبي ينفي صحة بيان استقالته

المجلس الرئاسي الليبي ينفي صحة بيان استقالته

شاهد: مصرع سبعة أشخاص إثر فيضانات تضرب المغرب

شاهد: مصرع سبعة أشخاص إثر فيضانات تضرب المغرب

السعودية تطمس موقعًا بعد ادعاءات أنه أثر نبوي

السعودية تطمس موقعًا بعد ادعاءات أنه أثر نبوي

&#34;شرخ&#34; في التحالف السعودي الإماراتي بسبب اليمن

"شرخ" في التحالف السعودي الإماراتي بسبب اليمن