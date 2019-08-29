الرئيس عباس: مستعدون لتطبيق اتفاق القاهرة فوراً للذهاب لانتخابات نزيهة

الرئيس محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن فلسطين ستواصل العمل في بناء مؤسساتها الوطنية وفق سيادة القانون، والعمل على نشر ثفافة السلام ومحاربة الإرهاب في منطقتنا والعالم أياً كان مصدر هذا الإرهاب.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل: في هذا الصدد ندين استخدام العنف ضد المدنيين ونحترم جميع الديانات السماوية كلها على حد سواء.



وتابع: "نرفض العنصرية والتمييز بكل أشكاله وإننا سنواصل سعينا للوحدة وطنية، وذلك بعدما عقدنا اتفاقاً برعاية مصر، وهذا الاتفاق ملتزمون به ومستعدون لتطبيقه فورا بحيث نذهب لانتخابات نزيهة، إذا وافق الطرف الآخر على الاتفاق.



وأردف الرئيس عباس: "ننتهز هذه الفرصة لمطالبة جميع الدول الأوروبية التي تؤمن بحل الدولتين واعترفت بدولة إسرائيل ولم تعترف إلى الآن بدولة فلسطين، أن تقوم بذلك، لأن ذلك سيعطي الأمل ويرسي قواعد العدل".



وشدّد على أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يتناقض إطلاقا مع المفاوضات المطلوبة بيننا وبين الجانب الإسرائيلي، وأتطلع إلى محادثات هامة ومثمرة مع المستشارة ميركل حول تطوير العلاقات الثنائية وعقد اللجنة الوزارية المشتركة في الوقت الذي يناسب الجانبين وضرورة العمل على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري، و"نشيد في العمل الذي تقوم به ألمانيا مع مؤسسات المجتمع المدني والكنائيس في فلسطين".