الصالح والزهيري يبحثان امكانية نقل التجربة الفلسطينية في الحكم المحلي للدول الصديقة





رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، مع مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، امكانية نقل التجربة الفلسطينية في الحكم المحلي للدول الصديقة وفق اختصاصات محددة حسب الاحتياج.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الخميس، بحضور مدير عام الموارد البشرية صفوان الحلبي، ومدير عام المشاريع عمر شرقية، والوفد المرافق من الوكالة الفلسطينية.بدوره، أكد الصالح أن الوزارة لديها طواقم تتمتع بكفاءة ومهنية عالية ولديها ما تقوله وتقدمه للدول الصديقة ونقل التجربة والخبرة خاصة في مجالات ادارة المشاريع وتنفيذها، ومجالات التخطيط والمجالات الهندسية والفنية، وفيما يتعلق بالحوكمة الالكتروني، والمعلومات الجيومكانية (GeoMolg) وغيرها الكثير.وأشار الصالح إلى أن الوزارة على استعداد كامل للتعاون التام مع الوكالة والتواصل معها من أجل العمل على نقل التجربة الفلسطينية الغنية في قطاع الحكم المحلي وفقاً للمجالات التي ستحددها الوزارة نظراً لكون القطاع واسع ويشمل العديد من المجالات الحيوية.بدوره، قدم الزهيري عرضاً موسعا حول طبيعة الوكالة وما تقوم به من تدخلات إنسانية وإغاثية وتنموية للدول الصديقة، مؤكداً أهمية نقل التجربة الفلسطينية في كافة المجالات لتلك الدول، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الحكم المحلي القطاع الهام والحيوي.وأبدى جاهزية الوكالة للعمل المشترك مع الوزارة من أجل تطبيق الأفكار التي جرى طرحها خلال اللقاء، والاستفادة من الخبرات والقدرات والكفاءات لدى الطواقم العاملة في القطاع بشكل خاص.