المكتب الحركي يُكرم الأستاذ نبيل الباز

رام الله - دنيا الوطنكرم المكتب الحركي، اليوم الخميس، الأستاذ نبيل الباز، مسؤول قسم اللغة العربية والتدقيق في موقع "دنيا الوطن"، على عمله الذي امتد لـ 35 عامًا.وضم وفد المكتب الحركي المركزي، كلًا من: لؤي الغول، وسامح الجدي، بينما ضم أعضاء المكتب الفرعي: كمال الرواغ، رافي الملح، وعلي طعيمة، وعلام عبيد.وقدم وفد المكتب الحركي، درعًا، للأستاذ الباز، كما أشاد بجهوده وعطائه طوال مسيرة امتدت لـ 35 عامًا.