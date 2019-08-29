شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: لا حدود لما قد يقوم به نتنياهو لضمان نجاحه بالانتخابات

الخارجية الفلسطينية: لا حدود لما قد يقوم به نتنياهو لضمان نجاحه بالانتخابات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، بيانًا صحفيًا، تُهاجم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة أنه لا حدود لما قد يقوم به؛ لضمان نجاحه في الإنتخابات الإسرائيلية المقبلة.                                     
وقالت الخارجية: "شاهدنا مؤخراً مجموعة تحركات وقرارات وزيارات مرتبطة بإسرائيل لا تنسجم والسياق القائم الدولي والاقليمي، مما يطرح جملة من التساؤلات التي تشير جميعها الى أن مجمل تلك القرارات".

وأضافت الخارجية: "هذا الحراك تصب في هدف واحد وهو ضمان نجاح نتنياهو في الانتخابات الاسرائيلية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، زيارة نتنياهو الخاطفة الى اوكرانيا، أو زيارته المرتقبة الى الهند، أو اعلان غرينبلات عن تأجيل طرح صفقة القرن الأمريكية الى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية،
أو إعلان رئيس هندوراس عن قدومه شخصيا الى اسرائيل في بداية أيلول/ سبتمبر وافتتاح بعثة دبلوماسية لبلاده في القدس امتداداً للسفارة في تل أبيب، أو التصعيد العسكري الاسرائيلي ضد الحشد الشعبي في العراق وضد حزب الله وايران في سوريا، وضد حزب الله والقيادة العامة في لبنان، أو التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة من مصادرات وقرارات بناء وحدات استيطانية جديدة بالالاف، أو التفكير الجدي في ضم أجزاء من الضفة الغربية الى اسرائيل قبل الانتخابات الاسرائيلية لاستمالة الحركات الاستيطانية واليمين المتطرف".

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن التفسير الوحيد لكل ذلك والخط الواصل بينها هو تعزيز فرص نجاح نتنياهو في الانتخابات وبقائه على رأس الحكومة الاسرائيلية للحيلولة دون تقديم لوائح اتهام في عديد قضايا الفساد المفتوحة ضده.

وتابعت: من الواضح أن نتنياهو على استعداد لتسخير جميع الامكانيات المتاحة وغير المتاحة، وعلى استعداد أن يدفع غيره جميع الاثمان المطلوبة لقاء نجاحه في الانتخابات وبقائه على رأس الهرم السياسي في اسرائيل، وهنا يندرج قرار رئيس هندوراس ضمن مساعدة صديقه نتنياهو، كما أن قرار ترامب يصب في نفس الاتجاه، أما بقية الخطوات فهي مبادرات من نتنياهو تهدف لتعزيز مكانته ولاثبات أنه الوحيد القادر على حماية اسرائيل وتعزيز تفوقها العسكري في المنطقة والاقليم.

وختمت الخارجية بيانها، قائلة: "لا يجب أن نتفاجأ اذا ما حاول نتنياهو استدراج آخرين بخطوات مماثلة، أو استعطاف دول وحكومات لدعمه قبيل الانتخابات، أو الدخول في مغامرة خطيرة قد نجد أنفسنا ندفع الثمن الأكبر فيها.. المطلوب هو الحذر، المتابعة، الترقب والجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وقائية لصالح حماية الارض والانسان والمشروع الوطني".

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