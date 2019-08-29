شؤون فلسطينية

شركة كهرباء القدس توقع أول اتفاقية مع شركة أجنبية

شركة كهرباء القدس توقع أول اتفاقية مع شركة أجنبية
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
وقعت شركة كهرباء محافظة القدس ومجموعة "زورلوا" التركية للطاقة اتفاقية  لشراء الطاقة الكهربائية بقدرة 1.8 (ميغاواط) للمساهمة في تنويع مصادر الطاقة المتجددة.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، هشام العمري في حديث لإذاعة  (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، على أهمية هذه الاتفاقية كونها أول اتفاقية ما بين شركة اجنبية وشركة محلية، إضافة إلى أنها تأتي تطبيقا لرؤية الحكومة الفلسطينية لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية رغم كافة الظروف
الصعبة التي تمر بها.

وأشار العمري إلى أن توقيع هذه الاتفاقية سيساعد في توفير حرق آلاف من الأشجار لتوليد الطاقة، وتوفير دفع ملايين الشواكل لإسرائيل، مبينا أنه يتم شراء 30% من الطاقة من الشركة الاسرائيلية، إضافة إلى أنها ستساعد في تشجيع شركات أخرى للاستثمار بالطاقة المتجددة والنظيفة.

وأضاف: أنه سيتم بدء العمل في انشاء محطة الطاقة الشمسية في أريحا خلال أقل من شهر وفق الاتفاقية، مشيرا الى انه تم اصدار كافة التصاريح والرخص اللازمة لإنشائها.

ونوه العمري إلى أن تكلفة شراء الطاقة من هذه المحطة ستكون أقل تقريبا من السابق، ما يؤدي الى تخفيف الأحمال العالية الموجودة في منطقة أريحا وزيادة القدرة والكفاءة للشبكة الكهربائية للمحافظة، في ظل الانقطاعات المستمرة من الشركة الإسرائيلية حتى اليوم.

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