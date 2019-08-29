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شؤون فلسطينية

انجاز فلسطيني غير مسبوق.. الصحة الروسية تمنح الدكتور "حجي" درجة عليا رفيعة

انجاز فلسطيني غير مسبوق.. الصحة الروسية تمنح الدكتور "حجي" درجة عليا رفيعة
الطبيب الفلسطيني مصطفى فتحي حجي
رام الله - دنيا الوطن
حقق الطبيب الفلسطيني مصطفى فتحي حجي، من قطاع غزة، انجازاً غير مسبوقًا لطبيب فلسطيني بحصوله على درجة عليا في اختصاصه كطبيب مسالك بولية وهي الأرفع في وزارة الصحة الروسية، عقب اجتيازه لامتحان وزارة الصحة الروسية الفيدرالية.

واهدى د. حجي هذا الانجاز إلى عائلته وأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، لافتاً إلى أنه لن يدخر جهداً في خدمة وطنه الام فلسطين، واعداً أنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل حصد مزيداً من الانجازات.

ووجه حجي رسالة للطلبة الدارسين في الجامعات الفلسطينية وخارجها بضرورة صقل خبراتهم وحثهم على المثابرة والاجتهاد وعدم اليأس حتى تتكلل هذه المجهودات بالنجاح بما يعود بالنفع لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية لتكون رائدة في كل المجالات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

يشار إلى أن الطبيب حجي تخرج من جامعة استراخان الحكومية عام 1998، وحصل على بكالوريوس طب عام، واستطاع الحصول على درجة الماجستير  عام 2002 في جراحة الكلى والمسالك البولية، والتحق بالعمل في المستشفى العسكري التابع للقوات البحرية الروسية كطبيب مسالك بولية.

 وفي عام 2006 عمل في المستشفى الحكومي الخامس لوزارة الصحة في استراخان ومازال يعمل بها حتى الأن.

يُذكر أن حجي شارك في العديد من المؤتمرات الطبية  لجراحه المسالك البولية في عدة مدن روسية ومنها: (رستوف ، سوتشي ، فولجاغراد ، موسكو، سانكت بيتر بورغ).

 كما شارك في مؤتمرات وندوات في دول الاتحاد الروسي (روسيا البيضاء ، ارمينيا ، ازارببجان، كازاخستان)، إلى جانب ذلك شارك أيضاً في مؤتمرات دولية في (السويد، و الدنمارك، وجمهورية مصر العربية)، وحصل على شهادات تقدير عديدة ، وفي عام 2014 حصل على تقدير طبيب درجة أولى مدتها خمس سنوات، وفي عام 2019 حصل على تقدير طبيب مسالك بولية درجه عليا وهي الأرفع في وزارة الصحة الروسية.

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