وزير شؤون القدس: نعمل بشكل حثيث لتعزيز صمود المواطنين بالمدينة المقدسة



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس: أن الوزارة تعمل بشكل حثيث لتعزيز صمود المواطنين في القدس من خلال تقديم البرامج التنموية وبرامج الدعم القانوني وتقديم المساندات والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى التواصل مع كافة الصناديق العربية التنموية والأجنبية

والدولية.



وحول الهجمة الإسرائيلية الشرسة على التعليم في القدس، قال الهدمي: إن هنالك سياسة إسرائيلية ممنهجه لإحكام السيطرة على التعليم وتشديد الخناق على كل ما هو فلسطيني، مشيراً إلى أن هنالك تنسيقا ما بين وزارتي شؤون القدس والتربية والتعليم لمحاربة كافة السياسات التهويدية والاستمرار في الحفاظ

على المنهاج الفلسطيني .

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، أن هنالك تعليمات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. محمد اشتية، لإيلاء القدس أولوية كبرى بهدف تعزيز صمود المقدسيين في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة لتهويد المدينة المقدسة.