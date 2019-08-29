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المجلس الرئاسي الليبي ينفي صحة بيان استقالته

المجلس الرئاسي الليبي ينفي صحة بيان استقالته
المجلس الرئاسي الليبي
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (الأناضول) عن مصدر بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، نفيه بأن يكون المجلس قدم استقالته.

وتداولت بعض وسائل الإعلام بياناً، تم نشره على الصفحة الموثقة للمجلس الرئاسي الليبي في (تويتر)، يفيد باستقالة الأخير، وتسليمه للترتيبات الأمنية إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأضاف المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، بأن الصفحة الرسمية اخترقت من قبل الجيش الإلكتروني لقوات حفتر، مشيراً إلى أن المجلس، سيُصدر بياناً حول عملية الاختراق، وفق (الأناضول).

وعقب عملية الاختراق، نشر المجلس على صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك) صورة للبيان الذي تم نشره على (تويتر) وكتب عليه "تم اختراق صفحة حكومة الوفاق الوطني على (تويتر) ونشر هذا البيان المزور".

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