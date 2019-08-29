إسرائيل تُغلق الحرم الإبراهيمي لمدة 24 ساعة بذريعة الأعياد اليهودية

الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الحرم الإبراهيمي الشريف، لمدة 24 ساعة، بذريعة الأعياد اليهودية.



وقال مدير العلاقات العامة في مديرية أوقاف الخليل، رائد مسودة: إن قوات الاحتلال، أغلقت الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين، وسمحت للمستوطنين باستباحته بالكامل.



وأضاف: أن المستوطنين، نصبوا خياماً في الساحات الخارجية للحرم الإبراهيمي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).