إسرائيل تُغلق الحرم الإبراهيمي لمدة 24 ساعة بذريعة الأعياد اليهودية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الحرم الإبراهيمي الشريف، لمدة 24 ساعة، بذريعة الأعياد اليهودية.
وقال مدير العلاقات العامة في مديرية أوقاف الخليل، رائد مسودة: إن قوات الاحتلال، أغلقت الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين، وسمحت للمستوطنين باستباحته بالكامل.
وأضاف: أن المستوطنين، نصبوا خياماً في الساحات الخارجية للحرم الإبراهيمي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الحرم الإبراهيمي الشريف، لمدة 24 ساعة، بذريعة الأعياد اليهودية.
وقال مدير العلاقات العامة في مديرية أوقاف الخليل، رائد مسودة: إن قوات الاحتلال، أغلقت الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين، وسمحت للمستوطنين باستباحته بالكامل.
وأضاف: أن المستوطنين، نصبوا خياماً في الساحات الخارجية للحرم الإبراهيمي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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