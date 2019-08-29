تمهيداً لشق نفق.. الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ في بيت جالا





وتهدف عملية التجريف، لشق نفق تحت الأرض على غرار آخر يوصل بين القدس ومجمع مستوطنة (غوش عصيون) بمسافة تصل قرابة الكيلو متر، وذلك في إطار توسيع الشارع الالتفافي رقم (60)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن أعمال التجريف، ستسلب العشرات من الدونمات من أراضي المواطنين في بيت جالا، وذلك في ظل الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها المنطقة، وآخرها كانت قبل ثلاثة أيام، بهدم مطعم ومنزل للمواطن رمزي قيسية.



رام الله - دنيا الوطنجرّفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أراضٍ في منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا في محافظة بيت لحم.