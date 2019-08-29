جامعة النجاح تُنظم مبادرة لطلبة المدارس بعنوان " لكي تكون بأمان "





كما سيتم إفهام الأطفال للحركات الخطأ وكيفية معرفتها، ومعرفة أهاليهم، هذه الفكرة نبعت من خلال مجتمعنا، حيث انتشرت قصة، وللأسف هناك تغييب وعدم مصارحة الأطفال لأهاليهم من منطق العيب أو الخوف، وهذه المبادرة التي سيتم تطبيقها كل من الطالبة رهف جمعة، وقيس أبو زيتون، وستُطبق لاحقاً.

وستكون المبادرات في إطار التوعية للأهالي عن التحرش بالأطفال، من خلال الإرشاد في كيفية نقل الصورة، وفهم أولادهم ومنحهم الفرصة للتعبير والحديث عن ذلك في إطار المعرفة في ظل الجهل في هذه المواضيع؛ حتى لايكونوا فريسة في ظل غياب التوعية بها، وكيفية التعامل معها في حال التعرض لها بصوره خاطئة.