شاهد: لحظة إطلاق الجيش اللبناني النار على الطائرات الإسرائيلية المُسيرة





وقالت القناة الفضائية اللبنانية (إل. بي. سي): إن "عملية إطلاق النار على الدرون الإسرائيلية في العديسة، جاءت على خلفية قرار سابق للجيش اللبناني، يتعلق بإطلاق النار على الطائرات المسيّرة فور رؤيتها بالعين المجرّدة، نظراً لأنه لا يمتلك رادارات ترصد هذه الطائرات".



رام الله - دنيا الوطنانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، مقاطع فيديو للحظات إطلاق الجيش اللبناني النار على طائرات مسيرة إسرائيلية في منطقة العديسة جنوبي لبنان.أطلق الجيش اللبناني النار على طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة، حلقت فوق أجواء قرية العديسة في محافظة النبطية، جنوبي لبنان. حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.