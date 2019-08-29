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شؤون فلسطينية

حماس: نقف بجانب لبنان والمقاومة في التصدي لأي عدوان إسرائيلي

حماس: نقف بجانب لبنان والمقاومة في التصدي لأي عدوان إسرائيلي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة حماس، وقوف الشعب الفلسطيني مع لبنان، والمقاومة، في التصدي لأي عدوان إسرائيلي على لبنان.

وأشادت الحركة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس، بتصدي الجيش اللبناني لطائرات استطلاع إسرائيلية، اخترقت المجال الجوي اللبناني، وإطلاق النار عليها، وإجبارها على العودة إلى أرضنا المحتلة فلسطين، حيث أتت.

ونوّهت حماس، بشجاعة وبسالة الجيش اللبناني، المسنود إلى الموقف الرسمي المسؤول، والثابت للدولة اللبنانية، والمدعوم من قبل المقاومة والشعب.

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