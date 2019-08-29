دولي

لسبب غريب.. وزير إسرائيلي سابق يحلق شنبه لأول مرة منذ 47 عاماً

لسبب غريب.. وزير إسرائيلي سابق يحلق شنبه لأول مرة منذ 47 عاماً
رام الله - دنيا الوطن
ظهر قائد حزب العمل، عمير بيريتس، بدون شاربه لأول مرة منذ 47 عاما، وقال إنه فعل ذلك كي يقرأ الإسرائيليون شفتيه بشكل أفضل ورؤية أنه صادق بتعهده بعدم الانضمام لحكومة بنيامين نتنياهو.

وفي مقابلة مع قناة 12 الإسرائيلية، ظهر بيريتس بصورة جديدة، حيث قال إن "إزالة شاربيه قد تعيد الأمل إلى دولة إسرائيل".

وأضاف: "منذ 47 عاما، ذهبت إلى كل مكان مع شاربي… عام 2002، تواصلت معي جمعية الصم في إسرائيل، وهذه كانت أول مرة أشذبه وأجعله خفيفا، لأنهم لم يتمكنوا من قراءة شفتاي وفهمي".

وأعلن بيرتس أن هذه لم تعد مشكلة، بينما نفى مرة أخرى التقارير بأنه يتهيأ للانضمام إلى ائتلاف بقيادة نتنياهو بعد انتخابات شهر سبتمبر.

وتابع قائلا: "قررت إزالة شاربي كي يفهم كل إسرائيلي تماما ما أقول وأن يتمكنوا من قراءة شفتاي – لن أجلس مع بيبي".

وفي الأسبوع الماضي، عزز عضو الكنيست دافيد بيتان التكهنات، عندما توقع أن حزب العمل سوف يضطر للانضمام الى حكومة الليكود بعد الانتخابات الوطنية الشهر المقبل.

يذكر أن بيريتس انضم بعد انتخابات 2013، إلى حكومة نتنياهو كعضو في حزب "هاتنوعا" الذي قادته تسيبي ليفني، وتولى وزارة حماية البيئة. ولكنه استقال في العام التالي بعد انهيار مفاوضات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وشغل بيرتيس منصب وزير الدفاع الإسرائيلي خلال الحرب على لبنان في تموز من العام 2006.



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