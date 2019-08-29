قوات الاحتلال تنصب كاميرات مراقبة في مدينة بيت جالا



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، نصبت كاميرات مراقبة في شارعي الجمعية العربية وكريمزان القريبين من المدخل الغربي لمدنية بيت جالا.





رام الله - دنيا الوطننصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، كاميرات مراقبة في مدينة بيت جالا، غرب بيت لحم.